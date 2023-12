Gasperini dovrà fare a meno del suo centravanti per tutto il mese di dicembre. Scamacca ha riportato una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore sinistro e dovrà stare fermo per un periodo di circa 20-25 giorni: tornerà dunque soltanto nel 2024

Brutte notizie per l'Atalanta e per Gian Piero Gasperini, che in questo ultimo mese del 2023 dovrà fare a meno di Gianluca Scamacca. Infortunio per l'attaccante nerazzurro, che si è fermato alla vigilia del match contro il Torino: la risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto nella mattinata di domenica 3 dicembre ha evidenziato una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore di sinistra. Scamacca dovrà stare fermo per un periodo di circa 20-25 giorni, di fatto il suo 2023 è già terminato: tornerà a disposizione di Gasperini soltanto nel 2024.