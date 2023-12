Al Gran Galà del Calcio Giovanni Carnevali ha risposto a Josè Mourinho, che prima della sfida alla squadra emiliana si era espresso su Berardi ("destabilizza il gioco: prende falli, gialli, rigori inesistenti") e l'arbitro Marcenaro ("la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara così importante"). Così il dirigente neroverde: "Mou? L'avrei abbracciato ma non calorosamente. L'arbitro farà strada. Berardi? Non lo conosce, non può permettersi"

