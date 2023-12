Buone notizie in casa Milan: nella mattinata di oggi, 5 dicembre, Rafael Leao si è sottoposto ad esami di controllo che hanno stabilito come la sua lesione muscolare sia del tutto guarita. Un infortunio, procuratosi nel match contro il Lecce, che ha tenuto il portoghese lontano dai campi per quasi un mese. Il numero 10 del Milan inizierà domani lavoro sul campo di riatletizzazione e verrà successivamente valutato giorno per giorno. Resta comunque improbabile un suo utilizzo per il match di sabato contro l’Atalanta a Bergamo. Molto più facile mercoledì prossimo a Newcastle. Rientra in gruppo invece Simon Kjaer, per lui c’è qualche chance in più di andare in panchina contro la Dea.