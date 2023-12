Buone notizie per Sarri: si ricompongono centrocampo e difesa titolari per il match contro l’Inter. In difesa, l’infortunato Romagnoli è tornato in campo e potrebbe addirittura essere schierato titolare contro i nerazzurri. Patric, influenzato, non dovrebbe saltare la sfida contro la capolista. A centrocampo rientra Rovella, squalificato contro l’Atletico Madrid in Champions, che affiancherà Guendouzi e Luis Alberto. Nel video le ultime news da Matteo Petrucci

