La vittoria in Champions e l'accesso agli ottavi precedono un altro successo del Napoli, che ritrova i tre punti in campionato. Dopo le sconfitte contro Inter e Juventus, gli azzurri battono 2-1 il Cagliari e salgono momentaneamente al 4° posto in classifica. Decide la coppia Osimhen-Kvaratskhelia, trascinatori della squadra che torna a scalare marcia anche in Serie A. Ne ha parlato nel post-partita Walter Mazzarri: "Era importantissima per noi, bisognava ripartire. Siamo il Napoli e dovevamo fare i tre punti. Si sarebbe innescato un brutto meccanismo anche dal punto di vista del morale. Mancata cattiveria sotto porta? Soprattutto nel primo tempo sembrava una porta stregata. C’è poco da chiedere in più alla squadra, che probabilmente arriva da un periodo di nervosismo. Solo vincendo e ritrovando serenità riusciamo a sbloccarci. Sono proprio contento". E sul sorteggio di Champions in programma lunedì: "Da quando sono arrivato non mi è mancato nulla: Inter, Real Madrid, Juventus... Ma ci divertiamo, è il bello del calcio. Per scaramanzia non dico nulla, se questa squadra recupera i suoi valori faremo bella figura con tutti".