Juve, perché non cambiare?

Il 3-5-2 è il sistema di gioco migliore per la Juventus anche con la rosa al completo come adesso? O per le caratteristiche di Chiesa e Vlahovic forse sarebbe meglio passare al 4-3-3? Allegri in passato ha già dimostrato di saper cambiare volto in corsa alle sue squadre

Il pareggio di Genova con una prestazione non brillante porta ad alcune riflessioni , riflessioni che nascono anche da quanto ripete lo stesso Allegri. Gli schemi non contano, sostiene, si guardano le caratteristiche dei giocatori e si sceglie come farli rendere al meglio. Dopo sedici partite la Juventus è lì in alto a lottare con l'Inter e i punti non sono in discussione. Le prestazioni spesso sì .

Chiesa, Vlahovic e il 4-3-3

Altri calciatori si dirà, altro livello, certo. Ma perché insistere con Chiesa seconda punta quando poi in nazionale da esterno è devastante? Vlahovic con due esterni ai lati come ai tempi della Fiorentina siamo certi che non migliorerebbe il suo rendimento? Se Allegri non vuole rinunciare ai 3 centrocampisti ha di certo gli uomini per giocare un 4-3-3 equilibrato che allo stesso tempo possa sfruttare al meglio il suo potenziale offensivo. Anche per portare nuovo entusiasmo in quei giocatori che possono fare la differenza