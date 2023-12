Tijjani Reijnders è stato l'Mvp della vittoria del Milan sul Monza: "La stagione è ancora lunga, abbiamo tanta qualità e dobbiamo continuare a spingere e andare avanti così". Autore del bellissimo gol che ha aperto il match, è stato anche il migliore tra i rossoneri per passaggi riusciti e il secondo sia per tocchi effettuati che per passaggi in attacco

Gol, tocchi e passaggi a tutto campo: la grande prestazione di Reijnders

Il centrocampista è stato il migliore in campo nella vittoria sul Monza. Se il gran gol in apertura è stato fondamentale per dare subito fiducia ai rossoneri, la partecipazione e la qualità nella manovra offensiva sono state di livello ancora più alto. Reijnders è stato il primo giocatore del Milan per passaggi riusciti (42), il secondo per tocchi effettuati (61) e per passaggi in attacco (14). Come dimostra la grafica qui sotto, la sua influenza sul gioco si è sentita in ogni zona del campo, da sinistra a destra, dalla trequarti difensiva a quella offensiva. Anche lui ha risentito del difficile momento della squadra nelle scorse settimane, ma oggi ha messo in mostra le qualità che hanno indotto il Milan a comprarlo in estate per 19 milioni di euro: qualità tecniche nel giro-palla e capacità di inserimento. Ora che sta iniziando ad aggiungere i gol, spera di non fermarsi più.