Il Milan ritrova i tre punti in campionato, battendo 3-0 il Monza nel lunch match della 16^ giornata. Apre le marcature un ispirato Reijnders dopo una serpentina, poi arriva il raddoppio del debuttante Simic che spinge in rete l'assist di Leao. A un quarto d'ora dal termine il piazzato di Okafor chiude i giochi. Infortuni per lo stesso Okafor e per Pobega

