Debutto indimenticabile per Jan-Carlo Simic che ha firmato il secondo gol del Milan nel 3-0 contro il Monza: un tap-in vincente su assist di Leao alla sua prima partita in Serie A. "Sognavo l'esordio nel Milan, segnare al debutto è incredibile e sono contento" Nel video la giocata e la sua gioia, oltre a quella dei suoi genitori

Un debutto da sogno. Jan-Carlo Simic bagna la sua prima in rossonero con la rete del raddoppio e contribuisce al 3-0 contro il Monza. "In campo non sentivo niente - ha raccontato nel post-partita il difensore ai microfoni di Sky Sport -, sono rimasto sorpreso che la palla è arrivata da me e ho segnato. Adesso continuo a lavorare. Sognavo l'esordio nel Milan, segnare al debutto è incredibile. Cosa mi ha detto Pioli? Di tenermi pronto perché può succedere sempre qualcosa, io stavo lavorando ogni giorno duro e adesso sono felice. Mi hanno già detto che devo portare i pasticcini nello spogliatoio. Qui in Italia sembra tutto più come una famiglia, certamente a livello tattico è diverso, si lavora molto di più".