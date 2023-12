In onda su Sky Sport, anche nel giorno del suo 60° compleanno! Ma stavolta è colpa nostra... Non potevamo non fare gli auguri al nostro Beppe Bergomi ed è stata l'occasione per un meraviglioso viaggio nel tempo, attraverso gli aneddoti di due carriere (prima da calciatore e poi da commentatore tv). Con tantissime 'chicche'...

"ZIO D'ITALIA": ALLE ORIGINI DELLA LEGGENDA