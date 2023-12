Buone notizie per la Juve in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica 30 dicembre. Locatelli e Alex Sandro si sono sottoposti a visite mediche: per il centrocampista escluse fratture e confermata una forte contusione muscolare alla coscia destra, per il brasiliano nessuna lesione muscolare dopo la risonanza effettuata alla coscia posteriore destra. Nel video le ultime news dall'inviato Paolo Aghemo

