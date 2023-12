"Il vero problema del Milan è la condizione atletica". Il monito di Marchegiani ha dato il la alla discussione a Sky Calcio Club sulle cause dei tanti infortuni in stagione (30 in totale, 20 di natura muscolare). Costacurta: "La mia esperienza di calciatore mi fa pensare a due possibili cause: ansia e ritmi di allenamento"

