Natan e Lobotka da rivalutare: out col Monza

Natan e Lobotka si sono sottoposti agli esami strumentali, dopo i problemi fisici accusati nel match contro la Roma. Per il difensore una lussazione alla spalla destra: ci sarà un'ulteriore consulto specialistico. Infrazione costale per il centrocampista, che verrà rivalutato nei prossimi giorni. I due giocatori hanno molte probabilità di saltare la sfida contro il Monza, in programma venerdì. Nel video le news da Massimo Ugolini

