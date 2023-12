Niente Coppa d'Africa per Boulaye Dia , ma l'attaccante senegalese non sarà a disposizione per la Salernitana per almeno quattro-cinque settimane . È il responso degli esami comunicato dallo stesso club, dopo il suo infortunio nel corso dell'ultimo turno di campionato contro il Milan: "Le indagini diagnostiche hanno evidenziato una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro - si legge -. L’atleta ne avrà per almeno quattro/cinque settimane ed ha già iniziato il protocollo riabilitativo".

Da Osimhen a Lookman, passando per Bennacer e Chukwueze: sono 34 i giocatori 'italiani' preconvocati per la Coppa d'Africa, 26 quelli dalla A. Esce dall'elenco Dia, che si è fatto male con la Salernitana e sarà costretto al forfait. C'è anche un caso che coinvolge El Bilal Touré: per il Mali risulta convocato, ma l'Atalanta non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla sua nazionale

Quali partite salterà

Impossibile, dunque, la convocazione in Coppa d'Africa, al via il 13 gennaio prossimo, con finale in programma l'11 febbraio. Dia era campione in carica col suo Senegal (sei presenze e zero gol nell'edizione giocata nel 2022). Per quanto riguarda il calendario della Salernitana - e con un rientro previsto non prima di fine gennaio - Dia salterà quasi sicuramente le gare contro Verona, Juve in Coppa Italia e, di nuovo in campionato, Juve, Napoli, Genoa e Roma. Il primo match di febbraio (il 4) sarà contro il Torino. Per lui, fin qui, 4 gol in 14 presenze stagionali.