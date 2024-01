Il Genoa potrebbe rischiare una penalizzazione in classifica per ritardi nei pagamenti delle ritenute Irpef, la cui scadenza era prevista lo scorso 16 novembre. La replica del presidente, Alberto Zangrillo: "Abbiamo prodotto tutta la documentazione utile e ci siamo confrontati con gli organi federali. Attendiamo in silenzio le decisioni"

Il Genoa di Alberto Gilardino sta vivendo un buon momento di forma, con i pareggi contro Juve e Inter in casa e la vittoria sul campo del Sassuolo. Ma fuori dal campo ci sarebbe il rischio di una nuova penalizzazione in classifica, dopo quella dello scorso campionato in Serie B, per ritardi nei pagamenti delle ritenute Irpef, scadute lo scorso 16 novembre. A quanto pare, un errore di procedura avrebbe causato un ritardo nella consegna della documentazione entro il termine previsto, portando la Covisoc a segnalare l’anomalia alla Procura FIGC. Dalle prime indagini, sembra che il club avesse la capacità economica per i pagamenti dovuti, ma la buona fede non escluderebbe il rischio di penalizzazione. La Procura potrebbe chiedere l’archiviazione, il deferimento con il processo davanti al Tribunale federale nazionale o un patteggiamento.