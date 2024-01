Attraverso la lente dello Sky Sport Tech rivediamo il contatto falloso di Bastoni su Duda in Inter-Verona, su cui né l'arbitro Fabbri, né il Var Nasca sono intervenuti. A quanto filtra, anche per il designatore arbitrale Rocchi il gol era da annullare (tanto più che Bastoni partecipa attivamente all'azione del 2-1) con cartellino giallo all'interista per comportamento antisportivo (più un colpo con l'avambraccio che una reale gomitata)

LA RABBIA DEL VERONA