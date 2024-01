Ad Salernitana: "Noi penalizzati dall'arbitraggio"

Nel post partita della gara persa in extremis con la Juve, l’amarezza dell’amministratore delegato Maurizio Milan: “Grandissima delusione, Inzaghi è molto arrabbiato come tutto il club per degli episodi che ci hanno penalizzato fortemente: l’espulsione di Maggiore era viziata da un fallo precedente su Simy, il fallo di Gatti era da espulsione. Un atteggiamento arbitrale molto discutibile durante tutta la partita. Già le piccole sono penalizzate, capiremo come reagire con le istituzioni"