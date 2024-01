Il cileno si è espresso sui social a proposito del connazionale poco utilizzato nell'Inter: "Gli avevo detto di non tornare in Italia ma è testardo: se mi ascolti, Alexis, lascia l'Inter, Inzaghi non ti vuole". Poi il giudizio su Lautaro: "E' forte ma non come Sanchez"

Il consiglio per l’amico e connazionale è netto: lascia l’Inter. Parola di Arturo Vidal , destinatario del messaggio l’attaccante interista Alexis Sanchez , tornato a Milano in estate dopo l’esperienza a Marsiglia ma utilizzato poco finora da Inzaghi , che gli ha concesso tra campionato e Champions meno di 500 minuti, schierandolo solo 5 volte da titolare in questa stagione. “ Alexis, se mi stai ascoltando, vai via dall’Inter per piacere! – le parole di Vidal sul suo canale Twitch - Tornare è stata una sciocchezza, non avresti dovuto farlo. Anche in estate gli avevo detto di cercare una squadra dove poteva divertirsi, dove la gente lo amasse. Ma lui è un testardo…”.

Vidal: “Lautaro buon attaccante, Sanchez meglio"

E non è tutto. L’ex centrocampista di Juve e proprio Inter -un passato anche con Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Barcellona, attualmente svincolato dopo le ultime due esperienze in Brasile con Flamengo e Athletico Paranaense- ha avuto parole piuttosto forti sulle scelte di Inzaghi: “Come fa a giocare Lautaro al posto di Alexis? -si chiede Vidal- Martinez è un buon attaccante ma come fa a non giocare Sanchez nell’Inter. Dove gioca Mkhitaryan e non Alexis. Veramente voglio morire pensando a questo. Mi fa arrabbiare perché Sanchez è troppo forte ma è felice solo se gioca, così no. Inzaghi non lo vuole, altrimenti come si fa a farlo entrare a nove minuti dalla fine (il riferimento è all’ultimo ingresso in campo del cileno, contro il Verona, ndr)? I compagni all’Inter non sono meglio di lui, piuttosto allora preferirei vederlo al River….”.