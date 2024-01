A Sky Calcio Club argomento caldo il momento no del Napoli, a -5 dal quarto posto. E l’analisi si concentra sui numeri di Mazzarri rispetto a quelli dell'esonerato Rudi Garcia: il confronto evidenzia come la media punti degli azzurri sia crollata da 1,7 a 1 a partita. Ancora peggio la media gol: a inizio stagione col francese in panchina, Osimhen & Co viaggiavano al ritmo di 2 reti di media a gara, ora siamo a 0,5. E la percentuale di gare senza gol si è impennata. Tutti i numeri della crisi dei campioni d’Italia