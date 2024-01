Mazzocchi è stato fermato per un turno dal Giudice sportivo dopo il brutto fallo su Lazaro. Due invece le giornate di stop per Lazovic. Saltano la 20^ per squalifica anche Gatti, McKennie, Zirkzee, Maggiore e Frattali. Di Gregorio non ci sarà contro l'Inter (fuori un mese), sospiro di sollievo in casa Milan sul fronte Florenzi. Roma in apprensione per le condizioni di Llorente. Ecco la situazione delle 20 squadre di Serie A in vista del weekend



