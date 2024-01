Supercoppa, cambia il regolamento su cartellini e squalifiche

A differenza delle scorse edizioni a finale unica, per quella del 2024 in programma dal 18 gennaio e che prevede semifinali e finale, i diffidati in Serie A potranno stare tranquilli: un eventuale cartellino nell’ultima di campionato prima della partenza per Riad non farà saltare la semifinale. Salvi anche gli eventuali diffidati al termine della 20ma di A: soltanto un’espulsione in semifinale può far saltare la finale di Supercoppa.

Cambia il regolamento in materia di cartellini, diffide e squalifiche per la Supercoppa 2024. Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli potranno partire per Riad senza la preoccupazione di perdere i propri calciatori per provvedimenti arbitrali nella giornata di campionato che precede la partenza per l’Arabia dove dal 18 gennaio è in programma il quadrangolare che assegnerà la Supercoppa con la formula di semifinali e finale. Prima dei questi match, infatti, è prevista la 20^ di campionato con l’Inter impegnata a Monza, il Napoli in casa contro la Salernitana, la Lazio all’Olimpico ospita il Lecce e la Fiorentina al Franchi contro l’Udinese. I quattro allenatori non dovranno dunque fare i calcoli con i diffidati perché un eventuale cartellino non comporterà la squalifica per la semifinale di Supercoppa ma farà saltare il successivo turno di campionato. Lo stesso vale per i giocatori espulsi: sconteranno lo stop al rientro da Riad. Ricordiamo che nel regolamento del torneo non sono previsti, in caso di parità, tempi supplementari. Si calciano direttamente i rigori