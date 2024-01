L'ultimo mese sembrava aver riportato tranquillità in casa Milan, ma la sconfitta con l'Atalanta in Coppa Italia riapre le ferite mai rimarginate. Seconda eliminazione stagionale dopo quella in Champions e con la vetta della classifica in campionato distante già nove punti. A gennaio sembra essere rimasta solo l'Europa League alla squadra di Pioli come obiettivo. Le difficoltà sono accentuate dalle tante sconfitte negli scontri diretti

Si interrompe in Coppa Italia la striscia positiva del Milan. Era iniziata proprio dopo la sconfitta contro l'Atalanta in campionato lo scorso 9 dicembre, finisce di nuovo contro i bergamaschi, stavolta corsari a San Siro. Inoltre i rossoneri non perdevano nel loro stadio dal 28 novembre , giorno della sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions. Le cinque vittorie e il pareggio nelle ultime sei partite erano stati segnali di ripartenza, ma il Milan a gennaio ha perso un nuovo obiettivo. La mancata qualificazione alle semifinali di Coppa Italia si aggiunge all'eliminazione in Champions e a un campionato non entusiasmante, al terzo posto e con 9 punti di distanza dalla capolista Inter. Un concetto rimarcato con rammarico nel post partita anche dall'amministratore delegato Giorgio Furlani.

Il tallone d'Achille degli scontri diretti

Se il Milan sembra già tagliato fuori dalla lotta per lo scudetto ed è stato eliminato da due competizioni, una delle motivazioni sta nel pessimo rendimento in occasione dei big match:

Roma- Milan 1-2

1-2 Inter- Milan 5-1

5-1 Milan -Newcastle 0-0

-Newcastle 0-0 Milan -Lazio 2-0

-Lazio 2-0 Borussia- Milan 0-0

0-0 Milan -Juve 0-1

-Juve 0-1 Psg- Milan 3-0

3-0 Napoli- Milan 2-2

2-2 Milan -Psg 2-1

-Psg 2-1 Milan -Borussia 1-3

-Borussia 1-3 Atalanta Milan 3-2

3-2 Newcastle- Milan 1-2

1-2 Milan-Atalanta 1-2

Delle tredici partite considerabili finora come tali, i rossoneri ne hanno vinte appena quattro contro Roma, Lazio, Psg e Newcastle. Sono poi arrivati tre pareggi con Napoli, Borussia Dortmund e nell'andata di Champions contro gli inglesi. Chiudono il quadro il disastroso derby di inizio stagione con l'Inter, la doppia sconfitta in Champions contro Psg e Borussia Dortmund, quella di misura con la Juve e le due contro l'Atalanta, sei ko in totale. Ad addolcire la pillola i successi con Bologna e Fiorentina, squadre che stanno dimostrando di poter essere delle rivali per la qualificazione in Champions. Con una nuova coppa sfumata e un terzo posto che al momento non pare poter essere messo in discussione, gli sforzi del Milan si riverseranno ancora di più sull'Europa League. Tornare a vincere in Europa potrebbe ridare un senso a una stagione che, appena agli inizi del 2024, vede il Milan già escluso da quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione.