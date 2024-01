Sospiro di sollievo in casa Roma. Paulo Dybala non ha riportato lesioni dopo il derby di Coppa Italia. L'argentino era uscito per un fastidio muscolare al flessore all'intervallo, ma gli esami strumentali non hanno evidenziato infortuni gravi. Solo un sovraccarico, che potrebbe addirittura renderlo disponibile per il big match del weekend contro il Milan. Eventualità difficile, ma la scelta spetterà al giocatore dopo il provino di domani

Si tenta il recupero (difficile) già per il Milan

Aver abbandonato il campo nei quarti di Coppa già all'intervallo potrebbe essere stata la mossa giusta per l'argentino. All'orizzonte, nel posticipo di domenica sera, c'è il big match contro il Milan, partita che la Roma non può sbagliare per non allontanarsi troppo dal quarto posto e cercare di risucchiare nella lotta il Milan (al momento terzo con 7 punti di vantaggio sulla quinta). Dybala farà un provino domani, alla vigilia della partita, per verificare le sue condizioni. Un suo recupero appare quasi improbabile, ma come spesso accade in queste situazioni sarà la volontà del giocatore a prevalere e a decidere. Se l'attaccante dovesse alzare bandiera bianca, si rivedrà nell'incontro della prossima settimana all'Olimpico contro l'Hellas Verona, sabato 20 gennaio alle 18.