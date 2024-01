Milan e Roma sono due delle tre squadre con la differenza a favore maggiore tra gol fatti ed Expected Goals in questo campionato: secondo questo modello, infatti, i rossoneri hanno realizzato 6.0 gol in più rispetto alla qualità delle occasioni avute (35 reti con xG 29), i giallorossi 4.6 gol in più (31 reti con xG 26.4), in mezzo a loro troviamo l’Atalanta (+5.4 di differenza).