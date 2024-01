Mkhitaryan: "Inter più forte in cui ho giocato"

Il centrocampista armeno è uno degli insostituibili di Simone Inzaghi. A Sky, dopo la vittoria contro il Monza, conferma senza dubbi: "Questa è l'Inter più forte in cui ho giocato". Mkhitaryan poi analizza il momento della squadra: "Abbiamo imparato dagli errori contro il Verona e siamo stati più concentrati. Siamo maturi, ogni partita è come cominciare da zero, sapendo che la Juve è dietro di noi. Il segreto della mia forma? Lavorare al meglio"

