Intervistato da The Athletic, l'ex Chelsea non si dimostra intimorito dallo svantaggio accumulato nei confronti di Inter e Juventus: "C'è ancora tanto da giocare, è passata solo mezza stagione". Sullo sviluppo del calcio nei suoi Stati Uniti: "Sta crescendo l'amore per la Nazionale e per alcuni club come l'Inter Miami di Messi. A fine carriera potrei tornare".

Un futuro lontano negli Stati Uniti, ma un presente in Italia focalizzato sulla lotta scudetto. Christian Pulisic sta vivendo un'ottima prima stagione con il Milan ed è stato premiato anche con il titolo di MVP di dicembre della Serie A, protagonista del ruolino di marcia di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime sette partite dei rossoneri in campionato. Un ottimo periodo che induce l'ex ala del Chelsea a non alzare bandiera bianca per la lotta scudetto: " Fuori dalla lotta? Manca ancora mezza stagione, non mi sembra giusto. Continueremo a spingere e a fare del nostro meglio. C'è ancora tanto da giocare, siamo in corsa anche in Europa League. In campionato restano tante partite, non siamo affatto scoraggiati da ciò che sta accadendo. Cercheremo di vincere le partite e rendere orgogliosi i tifosi".

"Futuro in MLS? Non ora, ma il calcio si è sviluppato tanto"

Approdato da giovanissimo al Borussia Dortmund, Pulisic non ha mai giocato in MLS, nel massimo campionato di casa. Il talento statunitense però in futuro potrebbe colmare questa lacuna: "Naturalmente non sono un calciatore vecchio. Spero di avere ancora tanti grandi anni davanti a me nel calcio europeo. Sto amando il mio tempo qui, al momento la MLS non è tra i miei pensieri. A fine carriera assolutamente sì". Idee chiare, anche se c'è l'orgoglio per come il calcio si stia sviluppando anche negli Usa: "Da quando ho iniziato a giocare, di strada ne è stata fatta. Il calcio negli USA è cambiato moltissimo e ho notato un sostegno diverso: mi riferisco all'attaccamento per la nazionale e per i club come l'Inter Miami, dove milita Messi. Intorno a questo movimento c'è tanto fermento e nei prossimi anni non potrà che migliorare".