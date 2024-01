La squadra di Mazzarri ha già svolto il primo allenamento a Riad, in vista dela semifinale di giovedì contro la Fiorentina. Cajuste e Olivera hanno lavorato sul campo, Demme si ferma per un risentimento

Primi ad arrivare, primi ad allenarsi a Riad . Il Napoli ha già iniziato la sua missione Supercoppa Italiana ed è la prima che arriva sul posto delle quattro italiane che si contenderanno il trofeo in Arabia Saudita : la squadra di Mazzarri ha già svolto la prima seduta di allenamento utilizzando le strutture dell’ Al-Shabab , in vista della semifinale contro la Fiorentina in programma giovedì alle 20 italiane. Riscaldamento, torello, lavoro sul possesso palla e partitine 7 contro 7. Questo il programma del primo giorno di lavoro a Riad dei campioni d’Italia.

Napoli, Cajuste può recuperare. Si ferma Demme

Per quanto riguarda la situazione infortunati, Cajuste e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Le condizioni del centrocampista svedese, uscito nel corso dell’ultimo match di campionato contro la Salernitana, sembrano meno gravi del previsto e il Napoli conta di recuperarlo per la semifinale contro la Fiorentina. L’uruguaiano, che come Cajuste ha lavorato sul campo, potrebbe essere invece a disposizione per l’eventuale finale, se il Napoli riuscirà a battere i viola. Demme ha invece svolto la prima parte di lavoro con la squadra e poi è uscito per un risentimento muscolare.