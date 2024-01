Allegri: "Inter lepre? Scappano, noi rincorriamo…"

Soddisfatto l’allenatore della Juventus al termine del match vinto per 3-0 dai suoi e che riporta i bianconeri a -2 dall’Inter capolista: "Non era semplice, ci hanno fatto quattro gol all’andata. Inter lepre? Come nei giochi c’è chi scappa e chi rincorre. Noi andiamo avanti per piccoli passi". Su Yildiz: "In pochi sanno stoppare la palla e trattarla come fa lui". Su Mourinho esonerato: "Sono dispiaciuto, ha fatto un grandissimo lavoro anche a Roma"

"Sono contento del risultato, della prestazione soprattutto perché abbiamo giocato una partita matura contro una squadra che ha giocatori di qualità". Queste le parole di Massimiliano Allegri a Sky Sport al termine del match vinto dalla Juventus contro il Sassuolo. Un 3-0 che riporta a -2 i bianconeri dalla vetta della classifica occupata dall’Inter. "Nelle uniche situazioni in cui li abbiamo lasciati giocare abbiamo rischiato di prendere gol. Szczesny ha fatto una parata straordinaria", ha detto Allegri sul Sassuolo. Sul momento della Juve: "Non so dove possiamo arrivare, oggi era importante per mettere a 16 punti la quinta", adesso bisogna pensare al Lecce dove è sempre difficile vincere".



"Yildiz ha qualità innate" Sui singoli: "Chi è entrato ha fatto bene e sono contento, dobbiamo tenere lo spirito di squadra e andare avanti. Stasera avevo detto che era importante premere e recuperare le palle perse, sono stati molto bravi anche a capire i momenti della partita. Siamo stati maturi nonostante tanti giovani con meno esperienza". Poi su Yildiz, ancora titolare accanto a Vlahovic: "In pochi stoppano e trattano la palla come fa lui, ha qualità innate e ha gol nelle gambe, fra poco avrà il momento di down perché è normale che sia così, ha 18 anni. Adesso rientrano Chiesa, Kean e di questo sono contento perché davanti dobbiamo fare la differenza".

"Bene Vlahovic. Inter lepre? Noi rincorriamo…" Sull’autore della doppietta: "Vlahovic ha giocato bene, con il Frosinone in Coppa Italia ha fatto una brutta mezz’ora ma lo sa. Oggi ha fatto un match più lucido e più sereno, ha tutto il tempo davanti a sé per capire gli errori che commette". Infine sull’Inter definita "lepre da Marotta": "Come nei giochi di guardia e ladri, i ladri scappano e le guardie rincorrono. Noi dobbiamo andare per piccoli passi…"

"Mou esonerato? Sono dispiaciuto" Allegri parla anche dell'esonero di Mourinho, sostituito da De Rossi alla Roma: "Sono dispiaciuto perché il calcio italiano perde un allenatore importante, per quello che ha dimostrato in carriera ma anche alla Roma dove ha fatto un lavoro straordinario". Poi aggiunge: "Da fuori sembra tutto facile ma i risultati dimostrano che ha fatto un grande lavoro e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Faccio un grosso in bocca al lupo anche a De Rossi che è all’inizio della carriera".