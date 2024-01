Partenza per l'Arabia, dove l'Inter disputerà la Supercoppa. Il pullman dei nerazzurri arriva all'aeroporto, i giocatori scendono, ognuno recupera il proprio bagaglio e si avvia al gate. Scene piuttosto ordinarie, se non fosse per la piccola dimenticanza di Lautaro Martinez, che stava per partire... senza valigia! Sceso dal pullman, l'attaccante dell'Inter si avvia con le mani in tasca e solo quando accanto al pullman "avanza" un bagaglio, ci si accorge che c'è qualcosa che non va. "Oh, Lautaro s'è dimenticato la valigia!", avvisa l'autista. A prenderla in carico è allora Thuram, l'ultimo a scendere dal pullman, con una faccia che è tutto un programma quando realizza che l'amico se n'era veramente andato senza la valigia. L'ennesimo assist al compagno, se volete, di questa stagione...