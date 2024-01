Sarri riflette su Immobile e Luis Alberto dal 1'

La Lazio è pronta a volare in Arabia per la Supercoppa, con la sfida in semifinale all'Inter di Inzaghi. Per Sarri tanta abbondanza, sia numerica che di qualità. Con tante alternative, la possibilità è anche che Immobile e Luis Alberto non partano dal primo minuto contro i nerazzurri

Sarri scopre quant’è bella l’abbondanza. Non perché a Riad abbia deciso di portare tutta la rosa, compresi 4 giovani della Primavera più Kamenovic e l’infortunato Castellanos, ma perché quest’anno la panchina profonda è diventata una risorsa e non più un rimpianto. Non è più solo una questione numerica ma di qualità. E l’ultimo mese lo conferma. Le cinque vittorie consecutive sono arrivate utilizzando 19 titolari differenti e ai 9 gol segnati hanno partecipato 9 giocatori diversi. 8 marcatori più Luis Alberto che ha fornito l’assist decisivo a Felipe Anderson contro il Lecce. Avere tanta possibilità di scegliere impone però anche decisioni delicate. E nella lunga vigilia che porterà alla sfida contro l’Inter Sarri avrà dilemmi pesanti da risolvere. Due su tutti: come stanno Luis Alberto e Immobile? È tutt’altro che scontato che giochino entrambi dal primo minuto. L’attaccante, tornato in campo nel finale domenica ha pochi allenamenti e una condizione non ancora al top. Felipe Anderson da centravanti non è più solo una soluzione d’emergenza, ormai è chiaro. Riflessioni in corso. Anche su Luis Alberto. Lui è più avanti fisicamente rispetto a Immobile ma lo storico delle scelte di Sarri contro i nerazzurri rivela che in 4 partite su 5 contro la squadra di Inzaghi il centrocampista è rimasto fuori dall’undici di partenza, compreso l’ultimo precedente di un mese fa, l’unica gara di campionato di tutto il 2023 in cui lo spagnolo è finito in panchina per scelta tecnica. Per entrambi un’eventuale esclusione iniziale non andrebbe letta come una bocciatura ma come una strategia nel piano gara che sta preparando Sarri. L’abbondanza è anche questo.