La presentazione della 21^ giornata di Serie A

Il ventunesimo turno di Serie A si gioca in parte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio, e in parte tra metà e fine febbraio per via della partecipazione di alcune squadre alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Sono due gli appuntamenti del sabato, alle 18.00 Roma-Hellas Verona e alle 20.45 Udinese-Milan in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La domenica inizia alle 12.30 con Frosinone-Cagliari, in diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si prosegue poi alle 15.00 con Empoli-Monza e alle 18.00 Salernitana-Genoa. La domenica si chiude alle 20.45 con Lecce-Juventus.