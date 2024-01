Inzaghi e Lautaro al top: sono l'oro dell'Inter

Sono l’uno al servizio dell’altro. Insieme per il bene dell’Inter. Uno in campo e l’altro in panchina. Lautaro Martinez e Simone Inzaghi sono i grandi protagonisti delle notti di Ryad. Il primo risolve la finale con il Napoli con un gol che è il simbolo della sua stagione fino ad oggi. Sempre al posto giusto al momento giusto e soprattutto decisivo come solo i grandi sanno essere. E Inzaghi dal canto suo sublima la continuità di rendimento con la conquista della terza Supercoppa italiana consecutiva , la quinta in carriera da quando allena, mettendosi alle spalle colleghi del calibro di Capello e Lippi.

I numeri di Lautaro

Se a questo aggiungiamo che Lautaro ha messo il timbro in tutte le coppe nerazzurre vinte da Inzaghi segnando 5 gol più un rigore procurato tutto torna e l’alchimia si esalta. Come quella che lega i compagni al loro capitano anche in termini di assist. 11 sono i giocatori dell’Inter che hanno fornito almeno un assist al Toro, l’ultimo Pavard per quello che è stato il 21esimo gol in stagione per il capitano nerazzurro, 123 con la maglia dell’Inter come Bobo Vieri. Insomma numeri che scorrono e livello qualitativo e di intensità che cresce di Lautaro, dell’Inter e di una stagione che inizia a scaldare i motori in chiave Champions ma soprattutto campionato con un countdown verso Inter-Juve che è gia partito.