Calciomercato, le news di oggi in diretta

Jorge Mendes, agente di José Mourinho, ha parlato del futuro dell'ex allenatore della Roma in una intervista rilasciata a "Record": "Mourinho non ha certo bisogno di presentazioni. I titoli vinti parlano per lui, non è un tecnico qualsiasi. E' un allenatore speciale, avrà sempre le sue occasioni e non avrà mai problemi a trovare un nuovo club. Mourinho ha avuto l'opportunità, alcuni mesi fa, di andare in Arabia Saudita. Ha scelto di non andarci perché voleva restare sulla panchina della Roma"