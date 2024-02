Il calcio è in lutto: a 89 anni si è spento Kurt Hamrin, formidabile attaccante svedese degli anni Cinquanta e Sessanta che ha vestito tra le altre le maglie di Fiorentina (di cui è stato bandiera dal 1958 al 1967), Milan, Juventus e Napoli. In Serie A ha segnato 190 reti, 9° marcatore all time nella storia del massimo campionato italiano

Il calcio è in lutto. A 89 anni è morto Kurt Hamrin, storico attaccante della Fiorentina degli anni Cinquanta e Sessanta che in Italia ha vestito le maglie anche di Juventus, Milan, Napoli e Padova. Ha giocato 400 partite in Serie A, segnando 190 volte. Numeri che lo collocano al 9° posto della classifica all time tra i marcatori del nostro campionato. In maglia Viola ha vinto due volte la Coppa Italia, nel 1961 e nel 1966, oltre a una Coppa delle Coppe (1961), a una Coppa delle Alpi (1961) e a una Mitropa Cup (1966). Con quella rossonera lo scudetto del 1968, una Coppa dei Campioni nel 1969 e una Coppa delle Coppe nel 1968. Sedici, invece, i gol segnati con la nazionale svedese in 32 presenze.