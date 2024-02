Nella vittoria contro la Lazio è racchiusa tutta l'essenza dell'Atalanta, protagonista della lotta per la Champions League: a sottolinearlo non solo i numeri, ma anche la qualità crescente del gioco di Gasperini. Il giocatore più in forma del momento è De Ketelaere, scommessa vinta dall'allenatore piemontese

Cross di un attaccante, sponda di un difensore, gol di un centrocampista. Nella prima spallata alla Lazio è condensata tutta l’ Atalanta , s empre più protagonista nella rincorsa alla Champions League . I numeri (6 vittorie casalinghe consecutive, 9 nelle ultime 11 incluse le coppe) illuminano lo straordinario momento di forma dei bergamaschi, ma è la qualità crescente del gioco a esaltare Gasperini, che con ingredienti tecnici nuovi sta riproponendo a distanza di anni il calcio stellato che guidava l’Atalanta del ciclo d'oro. Battere e distanziare una diretta concorrente per l’Europa era l’obiettivo dei nerazzurri, che più avanti ospiteranno al Gewiss Fiorentina, Bologna, Torino e Roma. Ma quella con la Lazio , per il modo in cui è maturata, è una di quelle partita che può imprimere una svolta alla stagione , come fu in coppa quella di Lisbona.

De Ketelaere giocatore del momento

L’uomo copertina del momento - ma il momento sta durando da tanto ormai - è sempre lui. Prodezza dopo prodezza (9 reti, 7 assist e tanta corsa), sta diventando una stella della serie A. Con De Ketelaere in questo formato il Milan (forse) sarebbe ancora in lotta per lo scudetto, ma presto si consolerá incassando i 22 mln fissati per il riscatto dell’Atalanta, che grazie al belga, ormai imprescindibile nello scacchiere atalantino, sta volando sempre più in alto in classifica. CDK é una scommessa vinta. Anche se la scommessa che Gasperini vuole vincere è un’altra, ancora piu ambiziosa…