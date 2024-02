Juric: "Scusa ai tifosi, non volevo offenderli"

Ivan Juric ha convocato una conferenza stampa a sorpresa dopo le polemiche nate per le sue dichiarazioni post Salernitana in cui accusava parte della tifoseria granata di non avere lo "spirito Toro". "Non volevo offendere nessuno, nè la storia del Toro. Chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso, le mie erano parole di unione". Poi sul futuro: "Se non andiamo in Europa cosa resto a fare? Non posso essere uno che prende solo soldi"

Un fuoriprogramma sull'onda delle polemiche suscitate dopo le dichiarazioni post Torino-Salernitana. Ivan Juric è tornato nella sala conferenze dello Stadio Grande Torino in compagnia del direttore generale del club Davide Vagnati e del suo vice Emiliano Moretti . Oggetto dell'incontro con i giornalisti un chiarimento voluto dall'allenatore nei confronti della tifoseria granata "accusata di non avere lo spirito Toro", di non seguire sempre la squadra e in generale di non apprezzare il lavoro fatto negli ultimi anni. "Se qualcuno si è offeso, non era mia intenzione. Non volevo offendere qualcuno, né i tifosi né la storia del Toro , mai mi è passato per la testa. Sono qui per ottenere un grande obiettivo. Abbiamo fatto tante cose e ora dobbiamo farne anche di più: non ci dormo la notte. Forse faccio male a dire sempre la verità. Le parole di ieri erano parole di unione per ottenere un obiettivo fantastico , che tutti meritiamo".

Juric: "Se non vado in Europa, cosa ci faccio qui?"

Inevitabile parlare del futuro dell’allenatore croato che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno: "Se non vado in Europa, cosa ci faccio qui? Prendo altri soldi? Se vado in Europa invece ragioniamo... Non dobbiamo vivacchiare. Il mio pensiero è questo. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se vado in Europa, sto al Toro. Altrimenti, me ne vado via". Adesso c’è curiosità per vedere la reazione della squadra alle parole di Juric e anche quelle della società che deve programmare la prossima stagione: "La mia idea è questa da tempo, il rapporto con la squadra è fantastico. Vedo una grande crescita, anche i giovani vogliono migliorarsi continuamente, hanno lo spirito Toro. Vendremo in questi mesi come andranno le cose. Non credo ci sia un problema per chi deve pianificare"