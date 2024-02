A Sky Calcio Club Alessandro Del Piero ha commentato le parole di Allegri in riferimento alla gioventù della Juventus rispetto all'esperienza dell'Inter: "E' un dato di fatto che la Juventus sia più giovane per età e per esperienza per questo tipo di partite. L'obiettivo dichiarato è quello di entrare fra le prime quattro ma con un po' più di fortuna e di concretezza poteva uscire da San Siro anche con un pareggio. Fa bene Allegri a motivarla"

ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT