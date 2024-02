"Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze": così il presidente della Lazio Claudio Lotito spegne le voci su un possibile cambio in panchina. Queste le parole di Lotito riportate in un articolo uscito stamattina su Il Corriere dello Sport: "Non ho capito quale sia il problema. Me ne occuperò, prenderò in mano la situazione, come altre volte è successo in passato, ma oggi non parlo con nessuno. Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze".