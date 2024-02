È tornato dalla Coppa d'Africa già da una settimana ma col Frosinone è entrato solo a gara in corso. Domenica sera Bennacer si rilancerà dal 1' (complice la squalifica di Reijnders): era stato proprio lui a firmare l'ultima vittoria in casa col Napoli, il secondo successo a San Siro negli ultimi nove anni ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Due vittorie in nove anni, l'ultima firmata da Ismael Bennacer, l'uomo con le chiavi del centrocampo che tornerà titolare per la prima volta da dicembre. Niente di strano, visto che la prolungata assenza dell'algerino era stata dovuta, semplicemente, all'impegno in Coppa d'Africa. Bennacer aveva già fatto rientro in Italia la scorsa settimana e, contro il Frosinone, era già sceso in campo nel secondo tempo. Tornerà nel big match Milan-Napoli di domenica sera, complice (ma non solo) la squalifica di Reijnders.

Il tabù Napoli a San Siro Detto dello stop forzato dell'olandese, la candidatura di Bennacer sarebbe comunque stata forte. A maggior ragione della sua firma sull'ultima vittoria in casa col Napoli: era l'aprile del 2023 ed era Champions League; quarti di andata, 1-0 firmato proprio Bennacer. Appena la seconda vittoria del Milan tra le mura amiche col Napoli in nove anni. La precedente, comunque, non in campionato, visto che parliamo del 2-0 (con debutto show dal 1' di Piatek) in Coppa Italia nel 2019. In A i rossoneri non vincono in casa addirittura da dieci anni (2014-15, con Inzaghi allenatore).

Come stanno Thiaw, Tomori e Kalulu Il punto infortunati: sempre meglio Thiaw, che potrebbe tornare a disposizione con qualche giorno di anticipo, comunque non prima di Milan-Rennes di giovedì prossimo. Bene anche Tomori e Kalulu, il cui rientro è invece previsto per fine febbraio. Per ora testa al big match, per proseguire il trend positivo: a partire da metà dicembre 2023 il Milan ha guadagnato 2.5 punti di media in Serie A (in otto match sei vittorie e due pareggi), solo l’Inter (2.7) ha registrato una media punti più alta nel periodo. Anche grazie all'apporto della panchina, visto che quella di Pioli è la squadra che ha segnato più reti con giocatori subentrati in questo campionato (10); nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004-05), solo due volte i rossoneri hanno realizzato più gol con calciatori entrati a gara in corso in un intero campionato: 12 nel 2010-11 e 11 nel 2011-12.