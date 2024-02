Milan, chance dal 1' per Bennacer contro il Napoli

CHI C'ERA?

Era il dicembre del 2014, quasi dieci anni fa: il Milan vinceva la sua ultima partita a San Siro col Napoli in campionato. Inzaghi era l'allenatore, due gol di due giocatori ancora in attività, ma oggi in campo con Fiorentina e Bari (in B). Tra loro anche chi gioca in C, allenatori (in Danimarca), dirigenti, presidenti di squadre, moda e… un meccanico per auto di lusso