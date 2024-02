Dionisi: "Voci esonero? Settimana come le altre"

L’allenatore del Sassuolo ha parlato al termine del match pareggiato per 1-1 contro il Torino. Partita che ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive: "Prestazione veramente buona, ci è mancato osare negli ultimi venti metri ed è un rammarico. Se ci avessimo creduto un po’ di più…". Poi sulla sua conferma in panchina: "Abbiamo un confronto quotidiano con il ds, non ho chiesto né mi è stato detto nulla. Poi è normale che sono un dipendente e faccio parte di un club…"

Sulle voci di un possibile esonero dopo le tre sconfitte consecutive contro Juve, Monza e Bologna e una zona retrocessione sempre più vicina: "Come ho detto prima della partita, sono al terzo anno qui e ho un ottimo rapporto con tutti. Noi dall’interno non abbiamo sentito le voci, ho vissuto questa settimana allo stesso modo. Ho letto i giornali, è normale essere in discussione ma abbiamo preso coscienza del fatto che questa squadra può fare bene, il futuro però passa dal presente e vogliamo fare il 12mo anno in Serie A".

Sulla prestazione della squadra, in particolare del giovane Lipani lanciato dal 1’ dopo l’influenza di Boloca: " La prestazione dei giovani è stata molto positiva, la partita era difficile. Lipani ha fatto veramente bene, ma tutti hanno dato grande disponibilità contro una squadra forte che abbiamo messo in difficoltà. Siamo rammaricato per il risultato, potevamo fare di più".

"Settimana come tutte le altre, anche se…"

Ancora sulla sua posizione: "Onestamente ho fatto una settimana come tutte le altre, abbiamo un confronto quotidiano con il ds, non ho chiesto né mi è stato detto nulla. Poi dopo è normale che sono un dipendente e faccio parte di un club. Le mie scelte contro il Bologna? Io cerco sempre il confronto con la squadra per essere credibile con loro. Non bisogna cercarsi alibi, in quell’occasione ho usato termini più forti del solito. Voglio arrivare ai ragazzi e oggi gli dico che sono stati bravi". Poi conclude: "Il nostro obiettivo sappiamo qual è, oggi dopo aver preso il pareggio non abbiamo cambiato atteggiamento, cosa che era successa contro il Bologna. Chi è entrato ha fatto bene, fermo restando che se chi è in campo sta giocando bene io non lo cambio".