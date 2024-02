Primo ko per De Rossi. Ora testa a Rotterdam

La testa ora è solo a Rotterdam. L'appuntamento contro il Feyenoord giovedì, nei sedicesimi di finale contro gli olandesi sconfitti nella finale di Tirana ed eliminati lo scorso anno in Europa League. La prima notte in Europa per De Rossi in panchina. Ci arriva dopo tre vittorie e il primo ko contro la prima in classifica. Voleva vedere il coraggio De Rossi e questa sconfitta dà comunque coraggio per le prossime partite. Il primo tempo è stato l'emblema del percorso. La prosecuzione delle tre vittorie di fila. Pressing alto, sviluppo veloce dell'azione e una proposta offensiva segnando due gol a una squadra che in tutto il campionato ne aveva subiti solo 10. Giocando alla pari per un tempo senza nessuna rinuncia al gioco.