Telefonata Inzaghi e dito Acerbi, indagine Figc

Ad Appiano Gentile gli ispettori della Figc hanno sentito i due difensori dell'Inter dopo i fatti accaduti nella partita con la Roma. Ad Acerbi è stato chiesto conto del gesto rivolto ai tifosi della Roma, mentre Bastoni è stato ascoltato per le dichiarazioni del post partita in cui aveva fatto riferimento a una telefonata in vivavoce di Inzaghi (che era squalificato) negli spogliatoi al termine del primo tempo

Gli ispettori della procura federale sono stati ad Appiano Gentile per ascoltare i difensori dell'Inter Acerbi e Bastoni. I collaboratori del procuratore Chiné hanno chiesto conto al primo del gesto rivolto ai tifosi della Roma durante Roma-Inter di sabato scorso. Dopo la conferma del suo gol, il difensore ex Lazio aveva risposto ad alcuni cori offensivi dei tifosi romanisti mostrando il dito medio, immagine poi pubblicata da vari siti. Bastoni invece è stato ascoltato in merito alle sue dichiarazioni post partita, quando aveva raccontato di una presunta telefonata di Inzaghi giunta durante l'intervallo della partita per dare indicazioni alla squadra sotto di un gol. Comunicazione che Inzaghi non avrebbe potuto fare in quanto squalificato. In attesa di sviluppi, anche sulla base dei precedenti, a quanto filtra l'Inter confida che entrambe le vicende si possano chiudere con una semplice multa a carico degli interessati.