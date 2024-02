L'amministratore delegato dell'Inter nel pre-partita: "Turnover? L'Inter deve sempre ottenere il massimo nelle competizioni in cui partecipa. Poi le scelte spettano all'allenatore, decisioni razionali visto il modo egregio in cui sta lavorando Inzaghi. I rinnovi? Non ci generano ansia perché abbiamo a che fare con uomini veri che amano questa maglia. Siamo fiduciosi e preferiremmo concentrarci sul campo. Sul mercato stiamo valutando le opportunità tra gli svincolati: su Zielinski c'è grande attenzione da parte nostra così come per Taremi. Vedremo in modo trasparente se annunciare o meno. Tornando alla partita, è semplice solo sulla carta. Vincere oggi significa andare a +10 sulla seconda: ecco perché serve determinazione e dimenticare il distacco tra noi e loro. Perdere Lautaro in estate? Segnali non ce ne sono in questo senso. Non ci facciamo condizionare dai titoli dei giornali. E poi non vedo questa differenza tra noi e il Psg... Torneremo in Champions con orgoglio e contro una squadra scorbutica: sarà una doppia partita non facile, ma sono fiducioso"