Dialogo Figc-Leghe: ecco come cambierà il calcio

E' sempre molto fitto il dialogo fra Le Leghe e la Federcalcio per le riforme del calcio. Su un punto le 4 Leghe sono tutte accordo: è necessario far rientrare tutte le società (entro la stagione 29/30) nei criteri di sostenibilità . E’ qui che, principalmente, si gioca la partita con il Governo per le richieste dell’industria calcio. Indispensabile quindi trovare un accordo totale. Giusto per capire di cosa ha bisogno il calcio italiano vediamo i numeri. Nonostante una riduzione dei debiti rispetto alla stagione precedente, in una recente inchiesta di Calcio&Finanza, dove si sono analizzati i conti delle 8 big di serie A, le perdite complessive delle prime 8 della classifica ammontano a 270 milioni di euro . E l’indebitamento arriva a una cifra (mostruosa) di oltre 3,3 miliardi. Chiaramente ogni società ha una storia particolare: non tutte sono indebitate, ma il ragionamento è complessivo. E se lo allarghiamo a tutto il calcio (A, B e C) la cifra dei debiti arriva a sforare i 5 miliardi e mezzo di euro: 5,6 per la precisione .

Tutto questo è propedeutico per poter dimostrare al Governo che il calcio è in grado di poter essere sostenibile e quindi di poter chiedere un aiuto per poter essere ancora più virtuoso. Partendo dal presupposto che il calcio è uno dei più grandi contribuenti dello stato italiano (rappresenta il 70% degli introiti che arrivano dallo sport) e che durante e dopo la pandemia l’industria calcio è quella che meno ha usufruito di sussidi statali, pur essendo la quarta industria del paese e pur avendo avuto enormi perdite (non fosse altro che per il ticketing e le spese mediche sostenute (anche quelle di prevenzione) le richieste che sono già sul tavolo del Ministro Abodi sono sostanzialmente riassumibili in quattro filoni.

Il format dei campionati

Tutto il resto sarà discusso nell’assemblea generale che sarà convocata, probabilmente, per aprile. Lì ci sarà lo spazio per parlare dei nuovi format, della diminuzione delle squadre professionistiche, del diritto di intesa e di tutte le altre proposte che in questi giorni sono circolate nelle 4 Leghe. Ma prima si dovrà parlare del famoso diritto di intesa, o per essere più comprensibili “diritto di veto”. Vale a dire che chiunque delle componenti all’interno della Federazione, se non è d’accordo fa saltare il banco. E’ quello che finora ha tenuto immobile la riforma del calcio: in questo modo fare riforme è estremamente complicato. Ancor più complicata sarebbe la redistribuzione delle forze all’interno della FIGC per garantire una diversa Governance. E così la Serie A, così come le altre Leghe professionistiche, non hanno intenzione di rinunciarvi: significherebbe lasciare in mano della maggioranza delle decisioni vitali che potrebbero riguardare la “locomotiva” del calcio (come si definisce la stessa Lega di A). Poi si ragionerà sul resto. E il resto sono tutti temi su cui c’è grande divisione e per il momento nessun accordo, soprattutto fra le 3 componenti del calcio professionistico. In qualche caso anche all’interno della stessa Lega, come per esempio in SerieA, dove le tre grandi sono andate direttamente a perorare la causa del format a 18 squadre con il presidente Gravina. Sono questioni che sono meno urgenti rispetto alle necessità economiche e strutturali. Ma non per questo meno importanti: la composizione dei campionati, la decisione di diminuire il numero di squadre professionistiche, la creazione di un cuscinetto di semiprofessionismo, le mutualità da rivedere, i contratti dei calciatori e la composizione delle rose, la questione del professionismo degli arbitri, le proposte a FIFA e UEFA riguardo le finestre delle Nazionali e i criteri di qualificazione alle coppe. Soltanto la Serie A, nella recente assemblea, ha votato per 12 ambiti di intervento, 28 azioni e un pacchetto di 8 gruppi di proposte normative (da discutere con il Governo (e di cui abbiamo parlato, sostanzialmente, poco sopra). A questo ci sono da aggiungere le proposte della Serie B (che per esempio vorrebbe limitare l’alto tasso di volatilità del proprio campionato: ogni anno un terzo delle squadre di B cambia per promozioni e retrocessioni) e quelle della C. Le discussioni nasceranno non soltanto internamente alle Leghe fra fra Lega e Lega soprattutto sull’eventuale modifica dei campionati (con retrocessioni e promozioni variate è necessario l’accordo delle altre Leghe coinvolte) che si porta dietro il tema della mutualità e delle risorse da dividere insieme. Ma allo stesso tempo è necessario arrivare a un accordo anche su questi temi. Meglio se tutti insieme, facendo un grande lavoro politico di sintesi e di accordi.

Ma prima l’accordo sui temi economico-finanziari: per evitare che il calcio continui ad accumulare debiti. E che possa avere una prospettiva migliore di quella attuale. E’ la mission del presidente Gravina. Con le nuove norme economico-finanziare (che saranno votate in Consiglio Federale, quindi a maggioranza semplice) si punta a risanare e riportare il calcio in equilibrio entro il 2030.