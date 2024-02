Palladino: "Milan può ambire ancora allo scudetto"

L'allenatore del Monza presenta in conferenza stampa la sfida contro il Milan: "Ci manca la ciliegina di aver vinto con una big, ma ci siamo andati più volte vicino. I rossoneri hanno tanti campioni, sono in fiducia" ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

C'è il Milan sulla strada del Monza di Raffaele Palladino. Una sfida presentata così in conferenza stampa dall'allenatore: "Come si ferma questo Milan? Facendo una partita perfetta, sotto ogni punto di vista. Affrontiamo la squadra che con l'Inter è la più in forma. Ha tanti campioni, è in fiducia e a mio avviso ambisce ancora allo scudetto. Il Milan è una squadra molto difficile da affrontare in questo momento, ai ragazzi ho chiesto fiducia e coraggio per giocarcela. E siamo pronti". I rossoneri sono reduci dal 3-0 rimediato in Europa League contro il Rennes e dal successo in Serie A col Napoli. Il Monza, invece, nello scorso turno ha pareggiato col Verona.

"Il Milan sa cosa vuole fare" L'allenatore del Monza ha proseguito parlando proprio dell'Europa: "Siamo stati a vederli allo stadio" - in Europa League contro il Rennes - "ed è una squadra che sa cosa vuole fare. Gioca al calcio ed è complicata da affrontare. Ovvio che non siano imbattibili, ma noi dobbiamo metterli in difficoltà nei pochi punti deboli che hanno".

"Ci manca una vittoria con una big" "A questo punto della stagione siamo nella posizione di classifica dove volevamo essere", ha continuato Palladino. "Penso che siamo avanti, perché abbiamo avuto tante difficoltà e tanti giovani che dovevano crescere, ma abbiamo un punto in più rispetto alla scorsa stagione. Ci manca la ciliegina di aver vinto con una big, ma ci siamo andati più volte vicino, penso alla Juve e alla Roma. Mancano tantissime partite da qui alla fine e vogliamo fare lo step ulteriore, quel salto di qualità che in tante occasioni abbiamo tra virgolette fallito. Ora siamo in una posizione di classifica ottima, primi nella parte destra". E infine: "Da quando ci sono io su questa panchina, con il Milan non siamo riusciti a fare punti. L'occasione potrebbe essere domani, sapendo che è difficile. Ci crediamo e vogliamo continuare il nostro percorso: l'anno scorso facevamo tanti punti con le grandi e abbiamo perso qualche punto per strada con quelle alla nostra portata. Ci manca questo step e sono sicuro che prima o poi accadrà".

"Loftus-Cheek mi impressionò già in estate" Raffaele Palladino fotografa le difficoltà tattiche e le qualità dei singoli, nel preparare la partita del suo Monza contro il Milan: "E' la squadra che dribbla di più e crea superiorità: ha caratteristiche di forza e strappo, quindi dobbiamo essere attenti in fase difensiva e dobbiamo metterli in difficoltà in fase offensiva. Abbiamo caratteristiche su cui ci possiamo appoggiare per metterli in difficoltà, i due aspetti difensivo e offensivo vanno di pari passo". Palladino parla poi di Loftus-Cheek, uomo simbolo del successo rossonero in Europa League, giovedì nella partita contro il Rennes. "Ha tutto, è completo, di livello internazionale: ha gamba, inserimento, tecnica, è un attaccante aggiunto. Anche al Trofeo Berlusconi l'avevo menzionato, perché mi aveva impressionato. Ma il Milan non è solo lui, ci son anche Leao, Giroud, Jovic, in mezzo al di là di chi giocherà si giocherà ad alti livelli, perché il Milan è costruito per giocare ad alti livelli. Pioli sta facendo un ottimo lavoro e il risultato è sotto gli occhi di tutti".