Parla anche il presidente del Milan, Scaroni, prima del match: "La squadra nell'insieme sta dando grandi soddisfazioni in questo periodo". Sulla questione stadio: "Abbiamo comprato i terreni a San Donato e stiamo andando avanti su quella strada, in parallelo c'è la verifica della possibiità di fare una ristrutturazione light di San Siro. Se mi piacerebbe? Sì. Non è che non siamo favorevoli a San Siro ma è vecchio e va riammodernato. E mi sembra un'impresa difficile con due squadre che ci giocano ogni 3-4 giorni. Bisognerebbe traslocare, ma non ci sono stadi vicini con una capienza nemmeno simile ed è questo che ci ha portato a propendere per l'idea del nuovo stadio. Noi siamo pronti a prendere in considerazione la ristrutturazione di San Siro solo se abbiamo una garanzia formale di continuare a giocare lì. Probabilità? Non sono un ingegnere ma mi sembra che sia impossibile. Per ora andiamo dritti sull'ipotesi San Donato, abbiamo appena speso 40 milioni per i terreni, poi se arriva una nuova proposta la prendiamo in considerazione"