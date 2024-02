Notte in osservazione all’ospedale San Martino di Genova per Mateo Retegui: come riporta Il SecoloXIX, l’attaccante della nazionale ha accusato mal di testa e nausea durante il volo di ritorno da Napoli e lo staff medico ha disposto accertamenti. Causa del malessere di Retegui, uno scontro di gioco con Ostigard: visitato al pronto soccorso e sottoposto a Tac cerebrale che ha dato esito negativo, per precauzione è rimasto in ospedale. In mattinata dovrebbe essere dimesso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT