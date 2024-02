Milan di riserva non funziona, allarme Maignan

Serata da cancellare per il Milan all'U Power: troppi cambi e troppi i gol subiti. Con 31 gol subiti in 25 gare, i rossoneri hanno la peggior difesa tra le prime 11 della classifica. Il Milan "di riserva" non funziona: a Rennes in Europa League, Pioli ripartirà dall'11 base con Kjaer, Reijnders, Leao e Pulisic, sperando di ritrovare il vero Maignan

Troppi i sei cambi ad inizio gara a Monza. Così come sono stati troppi troppi i quattro gol subiti nella notte dell’U Power. E più in generale i 31 in 25 partite di campionato che fanno del Milan la peggior difesa tra le prime 11 della classifica. La serata di Monza è da cancellare da ogni punto di vista. Male le scelte, l’approccio e l’Interpretazione. E così dopo 2 mesi con 7 vittorie e 2 pari, il Milan non muove la classifica, non scavalca la Juve, riduce il vantaggio sulla quinta, ma soprattutto conferma che le alternative andranno anche bene ma se utilizzate a gara in corso.