La sua ultima presenza risale al 22 gennaio 2023. 13 minuti finali contro la Samp, di rientro dopo tre giornate di assenza a causa di una contusione al ginocchio. Poi un altro infortunio, l'ennesimo, e un'operazione - sempre al ginocchio - che non gli ha permesso più di tornare in campo. A oltre un anno dallo stop, Gerard Deulofeu è tornato a parlare delle sue condizioni e le ultime novità non sembrano promettere nulla di buono, con lo spagnolo che non esclude addirittura un ritiro anticipato a soli 29 anni. “Con tutto quello che mi è successo sono diventato un appassionato di salute - ha raccontato l'attaccante dell'Udinese al canale Twitch di Gerard Romero -. È da molto tempo che non riesco a fare più quello che mi piace. Sono lontano dal campo da più di un anno: è stato molto complicato, ma per fortuna ho potuto fare un grande cambiamento a livello personale. Sono felice del mio cambiamento, per chi è stato al mio fianco e per quello che ho creato nella mia vita. Questo mi sta salvando, perché quando non hai una vita organizzata a livello personale, dopo un colpo così duro, con così tante operazioni alla gamba... probabilmente sarei caduto in depressione".